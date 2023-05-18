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ВСУ поразили склад боеприпасов и 7 станций РЭБ врага – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 18:38
ВСУ поразили склад боеприпасов и 7 станций РЭБ врага – Генштаб
Иллюстративное фото из telegram Александра Сырского

Вооруженные силы Украины за сутки поразили склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и семь станций РЭБ россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В течение этих суток защитниками было уничтожено 21 крылатую ракету и 7 вражеских разведывательных БПЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. 

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. 

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. 

В течение этих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. 

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Великая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и осуществил артобстрелы населенных пунктов. Среди них - Бурлацкое, Донецкой области; Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также город Херсон. 

Российские захватчики продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности Генического района. Так, угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта. 

В отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила противника. Захватчики размещаются не только в свободных домах, но и заселяются в дома, где сейчас проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением.

В последнее время противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся тщательные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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