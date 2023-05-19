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Между Силами обороны и оккупантами за сутки произошло 29 боевых столкновений – сводка

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 07:19
Между Силами обороны и оккупантами за сутки произошло 29 боевых столкновений – сводка
ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 18 мая между Силами обороны Украины и оккупантами произошло 29 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В эти сутки РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Подробная информация будет обнародована позже.

За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. В течение прошедших суток нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки. Враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии соприкосновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. В частности это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области. Обстрелял населенные пункты. Среди них – Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БпЛА различного типа.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Темы: Вооруженные силыГенштаб
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