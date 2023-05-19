Страны G7 готовятся к новым санкциям против России - Белый дом

На саммите стран G7 в японской Хиросиме объявят о введении новых санкций против России.

Об этом заявил журналистам неназванный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Все члены G7 готовятся к введению новых санкций и экспортного контроля. Я не буду вдаваться в детали того, что делают партнеры, но Соединенные Штаты предложат собственный значительный пакет", – отметил он.

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По словам представителя Белого дома, США планируют расширить контроль над экспортом, чтобы усложнить способность России поддерживать свою военную машину. Это, в частности, предусматривает значительное ограничение категорий ключевых товаров военно-промышленного комплекса, а также отключение около 70 субъектов из России и третьих стран от получения экспорта из США путем добавления их в черный список.

"Кроме того, мы объявим о более 300 новых санкций против физических, юридических лиц, судов и самолетов", – отметил чиновник.

Эти меры будут направлены на то, чтобы остановить возможность обхода ограничительных мер. Они будут направлены против финансовых посредников, а также субъектов, которые помогают поддерживать развязанную Россией войну. Это будут санкции по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, добавил он.

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Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что на саммите G7 не будут обсуждать вопрос полного запрета экспорта в Россию, а основное внимание будут уделять выполнению санкций и уклонению от них.