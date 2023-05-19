Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны G7 готовятся к новым санкциям против России - Белый дом

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 09:20
Страны G7 готовятся к новым санкциям против России - Белый дом
Президент США Джо Байден в Хиросиме, Япония, где проходит саммит G7. Фото Getty Images

На саммите стран G7 в японской Хиросиме объявят о введении новых санкций против России.

Об этом заявил журналистам неназванный представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Все члены G7 готовятся к введению новых санкций и экспортного контроля. Я не буду вдаваться в детали того, что делают партнеры, но Соединенные Штаты предложат собственный значительный пакет", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, США планируют расширить контроль над экспортом, чтобы усложнить способность России поддерживать свою военную машину. Это, в частности, предусматривает значительное ограничение категорий ключевых товаров военно-промышленного комплекса, а также отключение около 70 субъектов из России и третьих стран от получения экспорта из США путем добавления их в черный список.

"Кроме того, мы объявим о более 300 новых санкций против физических, юридических лиц, судов и самолетов", – отметил чиновник.

Эти меры будут направлены на то, чтобы остановить возможность обхода ограничительных мер. Они будут направлены против финансовых посредников, а также субъектов, которые помогают поддерживать развязанную Россией войну. Это будут санкции по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, добавил он.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что на саммите G7 не будут обсуждать вопрос полного запрета экспорта в Россию, а основное внимание будут уделять выполнению санкций и уклонению от них.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: G7Росcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
G7
В СНБО заявили, что Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн
Британия в новых санкциях запретит импорт российских алмазов, меди и алюминия
Байден прилетел в Японию на G7
Последние новости
07:54
В Германии суд разрешил Google удалять только доказанную ложь
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
Все новости...
Реклама: