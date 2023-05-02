Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине ничего не известно о "мирной миссии" Ватикана – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 05:45
Украине ничего не известно о мирной миссии Ватикана – СМИ
Папа Франциск. Фото Reuters

Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска по завершению войны, о которой он заявил, возвращаясь из Венгрии в Рим.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины

Прямая речь источника: "Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины.

Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования".

Что этому предшествовало:

  • 30 апреля, возвращаясь из трехдневной поездки в Венгрию, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной".
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля встретился в Ватикане с папой Франциском и передал ему фотоальбом о преступлениях России в Украине.

Темы: ВатиканУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
"Нет, я за помощь Украине": спикер Палаты представителей резко ответил журналисту из РФ
Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard
В боях за Бахмут погибли два добровольца из Канады
ISW объяснил, почему Россия активно рассказывает о ракетных ударах по Украине
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: