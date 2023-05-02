Украине ничего не известно о "мирной миссии" Ватикана – СМИ

Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска по завершению войны, о которой он заявил, возвращаясь из Венгрии в Рим.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины

Прямая речь источника: "Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины.

Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования".

Что этому предшествовало: