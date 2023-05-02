Украине ничего не известно о "мирной миссии" Ватикана – СМИ
Вторник, 2 мая 2023, 05:45
Украине ничего не известно о мирной инициативе папы Франциска по завершению войны, о которой он заявил, возвращаясь из Венгрии в Рим.
Источник: CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины
Прямая речь источника: "Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины.
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Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования".
Что этому предшествовало:
- 30 апреля, возвращаясь из трехдневной поездки в Венгрию, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля встретился в Ватикане с папой Франциском и передал ему фотоальбом о преступлениях России в Украине.
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