Россияне обстреляли острова и левый берег Днепра вблизи Херсона

За сутки 1 мая российские войска обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину 20 раз, попадания зафиксированы в самом Херсоне и нескольких поселках.

Источник: Херсонская городская военная администрация

Детали: За сутки россияне 20 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину, использовав 73 снаряда.

Попадания зафиксированы в Херсоне (в частности, в микрорайон Остров), Инженерном, Антоновке, Камышанах.

Также был осуществлен ночной обстрел Антоновки.

Кроме того, обстреляна островная и левобережная береговая часть Херсонской городской территориальной общины (дачные участки).

В результате вражеских действий два человека ранены.

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Напомним: Херсон расположен на правом берегу Днепра. Неделю назад Институт изучения войны предположил, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, потому что об этом писали российские "военкоры", публикуя геолокационные данные.