Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины – ISW

Институт изучения войны утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института заявили, что российские "военкоры" предоставили достаточно географически привязанных видеоматериалов и текстовых сообщений, подтверждающих, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", – говорится в отчете ISW.

В институте отметили, что 20 и 22 апреля российские "военкоры" утверждали, что украинские силы удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области уже несколько недель, установили стабильные линии снабжения к этим позициям и регулярно осуществляют вылазки, что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.

В ISW отметили, что на карте боевых действий еще одного российского блогера утверждается, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте Днепра к юго-западу от Херсона, что свидетельствует о возможном продвижении украинских войск на эти острова.

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Аналитики также отметили, что некоторые российские "военкоры" жаловались, что низкая интенсивность огня артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволила украинским войскам высадиться на восточном берегу.

"Российские войска, возможно, предпочитают удерживать оборону в городских районах, таких как Алешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра необитаемыми. Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются непонятными, так же как и способность и готовность Украины удерживать устойчивые позиции в этой местности", – сообщили в институте.

В ISW отметили, что впервые признают территорию на восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной, поскольку только сейчас получила надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу, а также российские сообщения из разных источников о длительном украинском присутствии на этом участке.