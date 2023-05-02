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РФ нашла, где провести акцию "Бессмертный полк", – в Африке

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 14:13
РФ нашла, где провести акцию Бессмертный полк, – в Африке
скриншот

Посольство РФ организовало акцию "Бессмертный полк" в столице Демократической республики Конго Киншасе.

Источник российское пропагандисткое издание РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алину Мирзаханову

Прямая речь: "Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы".

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Детали: На видео, обнародованном рупором Кремля, участники "Бессмертного полка" идут с плакатами, красными знаменами и большим развернутым флагом России.

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Отмечается, что местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнили советскую песню военных лет – "Катюша".

Что предшествовало: В России решили обойтись без шествия "Бессмертного полка" в День Победы.

Темы: Росcияпропаганда
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