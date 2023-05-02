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Пригожин соврал, что его ЧВК якобы убила командующего Сил теробороны Украины

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 19:26
Пригожин соврал, что его ЧВК якобы убила командующего Сил теробороны Украины
Евгений Пригожин, скриншот из видео его пресс-службы

Евгений Пригожин заявил, что боевики "ЧВК Вагнер" якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. По данным источников УП в военных кругах, это - ложь.

Источник: телеграм-канал Пригожина, осведомленные собеседники Украинской правды

Прямая речь Пригожина: "Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями "ЧВК Вагнер" при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором предположительно находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра (Пригожин произнес фамилию как "Сансура", что могло быть либо банальной оговоркой, либо результатом его дефекта дикции - УП)".

Детали: Пригожин утверждает, что Танцюра следовал в Бахмут. Он добавил, что уточняет данные о подрыве.

Также владелец "ЧВК" опубликовал фото якобы подорванного авто.

 

При этом источники УП в военных кругах заявили, что "эта информация не соответствует действительности".

В частности, офицер службы связей с общественностью ТРО Денис Зеленский в комментарии УП заявил, что в командовании Сил теробороны все "живы и здоровы".

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Дополнено: Позднее Пригожин признал, что сказал неправду. Он согласился с опровержением Зеленского и заявил: "Что же, будем работать дальше".

Напомним: Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Ивановича Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 15 мая 2022 года.

Темы: ПригожинВооруженные силыубийствоВагнер
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