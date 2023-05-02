На базе российских пограничников под Симферополем произошел взрыв - СМИ
Вторник, 2 мая 2023, 19:58
На базе российских пограничных войск под Симферополем в оккупированном Крыму произошел взрыв.
Источник: "Радио "Свобода"
Дословно: "Вечером во вторник российские телеграмм-каналы написали о звуках взрывов в Севастополе. Радио Свобода выяснило, что на самом деле взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем".
Детали: Сообщается, что по опубликованным фотографиям можно геолоцировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.
Что предшествовало:
- Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.
- 1 мая Оккупанты в Крыму заявили, что их ПВО вечером сбила беспилотники.