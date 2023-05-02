На базе российских пограничников под Симферополем произошел взрыв - СМИ

На базе российских пограничных войск под Симферополем в оккупированном Крыму произошел взрыв.

Источник: "Радио "Свобода"

Дословно: "Вечером во вторник российские телеграмм-каналы написали о звуках взрывов в Севастополе. Радио Свобода выяснило, что на самом деле взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем".

"Радио "Свобода"

Детали: Сообщается, что по опубликованным фотографиям можно геолоцировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

Что предшествовало: