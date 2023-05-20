За минувшие сутки произошло более 80 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 19 мая между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 80 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной авиационный удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка на Херсонщине, есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применение тактики террора.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки состоялось более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфино, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григорьевки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомыс и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские защитники уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.