В воскресенье россияне нанесли по Украине 4 ракетных и 45 авиационных ударов – сводка Генштаба

В течение текущих суток российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных и 45 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для нанесения ракетных ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что, в свою очередь, подчеркивает тактику террора со стороны РФ. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток состоялось 24 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют диверсионно-разведывательные группы врага. В течение суток оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Прогресс Новгород-Северского района Черниговской области; Студенок и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения. В частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. В течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григорьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. В течение этих суток нанес авиаудары по населенному пункту Станислав Херсонской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинку Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам.

В течение суток было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.