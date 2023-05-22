За минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 21 мая между Силами обороны Украины и оккупантами произошло 37 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты в эти сутки нанесли массированный ракетно-авиационный удар, информация будет опубликована после уточнения.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием. Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны российской федерации.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запселье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерно и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же, вел наступательные действия в направлении Григорьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время, задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Осуществил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Новоданиловке и Степном Запорожской области и Станиславу и Кизомису на Херсонщине, а также обстрелял населенные пункты Временка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомыс на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам. Было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА различного типа, а также 5 ударных.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.