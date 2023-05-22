Буданов обратился к российским солдатам: Будет еще хуже

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим и призвал их сдаваться в плен, потому что "будет еще хуже".

Источник: обращение Буданова, которое распространяет ГУР

Прямая речь: "Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитый окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь".

Детали: Буданов рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить. В частности, о проекте "Хочу жить", который помогает военнослужащим РФ.

Он сообщает, что украинские спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта: "Теперь они в безопасности, живут в нормальных условиях, под наблюдением Международного комитета Красного Креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки".

Буданов добавил, что все, кто сдался в плен по проекту "Хочу жить", оформляются, как попавшие в плен в бою, поэтому в России им продолжают начислять "боевые" и зарплату.

Прямая речь: "У них также есть выбор - пересидеть войну и вернуться домой, после ее завершения, или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще.

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