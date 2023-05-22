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В НАТО обсуждают "гарантии безопасности" для Украины по аналогии с Израилем – WSJ

"Европейская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 16:40

Ключевые государства-члены Североатлантического альянса предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до приобретения членства на основе Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, основывается на основе Киевского безопасности "компакта", предложенного в сентябре 2022 года рабочей группой во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном.

В интервью WSJ президент Польши Анджей Дуда рассказал, что западные союзники Украины поддерживают соглашение по безопасности "в израильском стиле", и "дискуссии по этому поводу продолжаются прямо сейчас" – в том числе и во время визита президента США Джо Байдена в Варшаву в феврале.

По словам западных чиновников, с которыми общался WSJ, подобное соглашение для Украины могло бы повлиять на ход войны с Россией, помешав намерениям Владимира Путина затянуть ее в надежде подорвать политическую поддержку Украины в США и отдельных странах Европы.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию, что обсуждение "израильской модели" безопасности для Украины ведутся, но конкретики пока нет.

Но высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности Париже и Берлине, рассказали WSJ, что они в целом согласны с планом, который предусматривает "ряд двусторонних гарантий в рамках многосторонней договоренности".

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Кроме того, представители НАТО, Украины и других стран заявили изданию, что ожидают увидеть среди участников договора о гарантиях безопасности для Киева США, Великобританию, Германию и Францию.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО. Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: НАТОИзраиль
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