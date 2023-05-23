Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Латвии: Считать, что РФ ослаблена войной в Украине, - ошибка

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 11:08

Глава Министерства обороны Латвии Инара Мурниеце считает преждевременным считать, что Россия, несмотря на значительные потери в полномасштабной войне в Украине, ослаблена и не способна на новые "стратегические сюрпризы".

Об этом Мурниеце заявила на встрече министров обороны двенадцати стран Северной группы, входящих в НАТО, в польском городе Легьонове под Варшавой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Латвии.

Участники встречи согласились, что агрессивная позиция России представляет прямую угрозу безопасности, стабильности и процветанию всего евроатлантического региона. Поэтому крайне важно продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее борьбе против грубой агрессии России.

Реклама:

"Несмотря на обычные угрозы безопасности нашего региона, мы также должны быть готовы к тому, что Россия продолжит использовать свой широкий арсенал гибридных и ядерных угроз, чтобы запугать и ослабить поддержку Украины со стороны Запада", – считает министр обороны Латвии.

"Поэтому мы должны оставаться едиными и последовательными в нашей поддержке Украины и продолжать быть движущей силой, которая консолидирует и объединяет западные демократии во всяческой поддержке Украины", – подчеркнула она.

Обсуждая приоритеты стран Северной группы на саммите НАТО в Вильнюсе, министры обороны выразили убеждение, что решения саммита должны усилить возможности Альянса по сдерживанию и обороне в регионе с целью противодействия нынешним и будущим угрозам со стороны России.

ВИДЕО ДНЯ

Северная группа является неформальным форумом сотрудничества, в который входят двенадцать стран – Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания.

Как известно, Североатлантический Альянс завершает реформирование совместной стратегии противостояния российской угрозе и терроризму на фоне российского вторжения в Украину и постоянных угроз Кремля.

Читайте также: Ни шагу назад: как НАТО меняет принцип защиты своих членов.

Темы: РосcиявойнаЛатвияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: