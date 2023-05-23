Министр обороны Латвии: Считать, что РФ ослаблена войной в Украине, - ошибка

Глава Министерства обороны Латвии Инара Мурниеце считает преждевременным считать, что Россия, несмотря на значительные потери в полномасштабной войне в Украине, ослаблена и не способна на новые "стратегические сюрпризы".

Об этом Мурниеце заявила на встрече министров обороны двенадцати стран Северной группы, входящих в НАТО, в польском городе Легьонове под Варшавой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Латвии.

Участники встречи согласились, что агрессивная позиция России представляет прямую угрозу безопасности, стабильности и процветанию всего евроатлантического региона. Поэтому крайне важно продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее борьбе против грубой агрессии России.

"Несмотря на обычные угрозы безопасности нашего региона, мы также должны быть готовы к тому, что Россия продолжит использовать свой широкий арсенал гибридных и ядерных угроз, чтобы запугать и ослабить поддержку Украины со стороны Запада", – считает министр обороны Латвии.

"Поэтому мы должны оставаться едиными и последовательными в нашей поддержке Украины и продолжать быть движущей силой, которая консолидирует и объединяет западные демократии во всяческой поддержке Украины", – подчеркнула она.

Обсуждая приоритеты стран Северной группы на саммите НАТО в Вильнюсе, министры обороны выразили убеждение, что решения саммита должны усилить возможности Альянса по сдерживанию и обороне в регионе с целью противодействия нынешним и будущим угрозам со стороны России.

Северная группа является неформальным форумом сотрудничества, в который входят двенадцать стран – Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания.

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Как известно, Североатлантический Альянс завершает реформирование совместной стратегии противостояния российской угрозе и терроризму на фоне российского вторжения в Украину и постоянных угроз Кремля.

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