Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что нет официального отказа о назначении его послом в Казахстане, Министерство иностранных дел Казахстана отказалось от комментариев.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий Гайдая, Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана

Прямая речь Гайдая: "Это полный бред. Дело в том, что никакого официального отказа нет. Это просто или выдумки "Зеркала недели", в чем я сомневаюсь, потому что зачем им это, или это просто заказная статья, вот и все. Мои документы там так и остаются. Если агреман придет, значит это согласование, если не придет, тогда это тема для обсуждений, или для замены кандидата. Но пока никто кандидата заменять не планирует и отказа нет".

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Детали: Срок получения агремана Гайдай не знает: "Нет, это никогда не понятно ни в одной стране. Это может быть очень быстро, может быть сложно".

По его мнению, в Казахстане есть определенное российское влияние, и именно представители РФ возражали против его кандидатуры.

Прямая речь: "Там россияне подключают очень мощные административные рычаги для того, чтобы давить на казахов и чтобы они не приняли меня в качестве посла, потому что я был руководителем областной администрации в Луганске, я работал на Закарпатье, я жил во Львове, жил в Киеве, то есть я человек, который знает фактическую информацию, и там на месте со мной будет трудно спорить россиянам, и вводить свои нарративы".

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Министерство иностранных дел Казахстана отказалось комментировать сообщения о назначении Гайдая.

Дословно МИД: "Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не имеем права комментировать информацию, опубликованную со ссылкой на неназванные источники".