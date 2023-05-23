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Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 23 травня 2023, 20:00
Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар Гайдая, Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу МЗС Казахстану

Пряма мова Гайдая: "Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки "Дзеркала тижня", в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все. Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає".

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Деталі: Термін отримання агреману Гайдай не знає: "Ні, це ніколи не зрозуміло в жодній країні. Це може бути дуже швидко, може бути складно".

На його думку, в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники РФ заперечували проти його кандидатури.

Пряма мова: "Там росіяни підключають дуже потужні адміністративні важелі для того, щоб тиснути на казахів і щоб вони не прийняли мене в якості посла, тому що я був керівником обласної адміністрації в Луганську, я працював на Закарпатті, я жив у Львові, жив у Києві, тобто я людина, яка знає фактичну інформацію, і там на місці зі мною буде важко сперечатися росіянам, і запроваджувати свої наративи".

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Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося коментувати повідомлення щодо призначення Гайдая.

Дослівно МЗС: "З огляду на конфіденційний характер зазначеної процедури, ми не маємо права коментувати інформацію, опубліковану з посиланням на неназвані джерела".

Передісторія: 

  • 22 травня видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата. 

Що цьому передувало:

  • У березні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.  
  • Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.

Теми: дипломатичні відносиниКазахстанМЗС
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