Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 23 травня 2023, 20:00
Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що немає офіційної відмови щодо призначення його послом у Казахстані, Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося від коментарів.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар Гайдая, Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу МЗС Казахстану

Пряма мова Гайдая: "Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки "Дзеркала тижня", в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все. Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає".

Деталі: Термін отримання агреману Гайдай не знає: "Ні, це ніколи не зрозуміло в жодній країні. Це може бути дуже швидко, може бути складно".

На його думку, в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники РФ заперечували проти його кандидатури.

Пряма мова: "Там росіяни підключають дуже потужні адміністративні важелі для того, щоб тиснути на казахів і щоб вони не прийняли мене в якості посла, тому що я був керівником обласної адміністрації в Луганську, я працював на Закарпатті, я жив у Львові, жив у Києві, тобто я людина, яка знає фактичну інформацію, і там на місці зі мною буде важко сперечатися росіянам, і запроваджувати свої наративи".

Міністерство закордонних справ Казахстану відмовилося коментувати повідомлення щодо призначення Гайдая.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно МЗС: "З огляду на конфіденційний характер зазначеної процедури, ми не маємо права коментувати інформацію, опубліковану з посиланням на неназвані джерела".

Передісторія: 

  • 22 травня видання "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата. 

Що цьому передувало:

  • У березні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.  
  • Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.

Теми: дипломатичні відносиниКазахстанМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

відеоВ окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"

виправленоЕкспосол США в Росії закликає вчити українську

Зеленський збирав Ставку: говорили про оснащення бригад наступу

Папа Франциск знову прокоментував війну в Україні

Усі новини...
дипломатичні відносини
ЗМІ: Посол Франції в Україні піде з посади влітку – працюватиме в Польщі
Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ
Зеленський розповів, що не зустрівся у Хіросімі з президентом Бразилії
Останні новини
01:40
Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ
00:59
Обстріли Сумщини: за добу – майже 60 "прильотів"
00:27
СБУ викрила за минулий рік понад 300 російських агентів – Малюк
23:42
ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП в суботу розгляне питання про дозвіл на арешт судді
23:30
Вучич відмовився розпустити уряд під тиском протестів, але піде з посади голови своєї партії
23:20
Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста
22:58
На початку війни СБУ створила підрозділ для диверсійних та контрдиверсійних заходів – Малюк
22:40
відеоВоїни ССО під Кремінною розгромили окупантів
22:21
Вірменія не підтвердила підписання мирної угоди з Азербайджаном на саміті в Кишиневі
22:16
Сенатор США в Києві закликав якнайшвидше передати Україні ATACMS і касетні боєприпаси
Усі новини...
Реклама: