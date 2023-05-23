Парламент Словении признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Словении во вторник принял декларацию о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенское издание 24ur.

В декларации парламентарии осуждают "геноцидные деяния, повлекшие смерть миллионов украинцев и нанесли большой ущерб основам украинского общества", а также осуждают и отвергают "попытки искажения исторических фактов", связанных с Голодомором.

Декларацию о признании Голодомора геноцидом приняли большинством в 67 голосов при поддержке всех парламентских групп, кроме Левой партии. Ее представитель Матей Ватовец назвал документ "политическим актом", который "основывается на фальшивых предпосылках".

Тем не менее, во время дебатов другие депутаты согласились, что декларация является выражением солидарности с украинским народом и поможет повысить уровень осведомленности об этом преступлении.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словении Самуэль Жбогар также выразил поддержку декларации, напомнив, что Россия продолжает похищать украинское зерно и ограничивать экспорт в страны, которые в нём нуждаются.

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Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил словенский парламент за принятое решение. "Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться. Вместе к правде, а значит, и ответственности", – прокомментировал он в Twitter.

Вдячний 🇸🇮 парламентарям з @Drzavnizbor за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів 🇺🇦 жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты более двух десятков стран мира, в том числе и в Европе.

В течение весны к такому шагу прибегли Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, парламент Исландии и верхняя палата французского парламента.