Разговоры о потерях оккупантов в Бахмуте стали доминирующими в инфопространстве РФ – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), обнародованная информация о потерях российских войск в Бахмуте стала доминирующей в информационном пространстве страны-агрессора.

Источник: отчет ISW за 24 мая

Детали: В обзоре говорится о том, что дискуссии вокруг сообщений о потерях российских войск в Бахмуте заполонили провоенизированное информационное пространство и "заглушают любой положительный эффект от захвата города".

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Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью российскому политтехнологу Константину Долгову 23 мая заявил, что "Вагнер" потерял 10 000 завербованных из числа осужденных и 10 000 кадровиков "Вагнера", которые погибли во время боев за Бахмут.

Пригожин в частности отметил, что "Вагнер" завербовал 50 000 заключенных, 20 процентов из которых (10 000) погибли в боях за Бахмут.

Российские так называемые военные блогеры быстро подхватили сообщения о потерях, тем самым сместив общую российскую дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута к усилению споров вокруг сообщений о потерях, появились заявления, что эти потери могут быть значительно больше, чем обнародованные.

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Аналитики подводят итоги: "Заявления Пригожина о потерях "Вагнера" в Бахмуте также стали отдельной точкой напряжения в информационном пространстве и начали определять доминирующий дискурс о всей российской кампании в Бахмуте.

Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной степени добился успеха в дальнейшем лишении МО РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и в дальнейшем, но ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные войска ради незначительной выгоды".

По мнению экспертов, Пригожин, вероятно, использует свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты.

Отмечается, что основатель ЧВК также использует представление о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы отстаивать "абсурдный уровень влияния на российские военные действия в Украине".

Пригожин повторил, что группа "Вагнер" является лучшей армией в мире, и утверждал, что обычная российская армия уступает ЧВК.

По мнению аналитиков, он, вероятно, приумножает свои попытки утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.

В обзоре указывается и на то, что Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы показать Россию как страну, имеющую значительные дипломатические партнерские отношения.

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками 11-й Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Москве 24 мая с привычной риторикой, обвинив Запад в создании глобальной нестабильности и призвав страны Азии, Африки и Латинской Америки сформировать многополярный мировой порядок.

"Формальная поддержка нескольких постсоветских государств и явная поддержка небольшого субъекта федерации, вероятно, гораздо меньше, чем та, которой Кремль надеется достичь с помощью этих более широких дипломатических усилий", - отмечают в отчете.

Основные выводы ISW за 24 мая: