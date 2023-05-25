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Враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 06:34
Враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях – сводка
Украинские артиллеристы. Фото из Facebook Генштаба

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на 5 направлениях, Силы обороны за минувшие сутки отбили 28 вражеских атак.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Состоялось 28 боевых столкновений на указанных участках фронта".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.  Нанес авиаудар в районе Кисловки. Вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спирное в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудар в районе Белой Горы. Под вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалиново, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и Велетенское на Херсонщине и город Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

В течение минувших суток украинские защитники также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

Темы: войнаГенштаб
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