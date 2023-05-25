Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США одобрили продажу Украине ПВО NASAMS на $285 млн

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 08:51

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Агентства оборонного сотрудничества США.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает в себя: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar. Также она включает Центр распределения огня; пусковые установки, средства защищенной связи, GPS-приемники, загрузчики кодов и комплекты кабелей; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; тягачи; генераторы; техническая документация; запасные части; техническая поддержка правительства США и подрядчика; и другие связанные с этим элементы материально-технического обеспечения и сопровождения программы. Общая оценочная стоимость составляет 285 миллионов долларов США.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-партнера, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Украина имеет насущную потребность в усилении своих возможностей для защиты от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защищать критически важную национальную инфраструктуру.

Сообщается, что основным подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense.

Напомним, 18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАПВОпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
США
В США предположили причастность украинцев к удару дронов по Кремлю – CNN
Официально: главный конкурент Трампа будет бороться за пост президента США
США проверяют возможное использование своей техники в Белгородской области - Белый дом
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: