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США одобрили продажу Украине ПВО NASAMS на $285 млн

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 08:51

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Агентства оборонного сотрудничества США.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает в себя: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar. Также она включает Центр распределения огня; пусковые установки, средства защищенной связи, GPS-приемники, загрузчики кодов и комплекты кабелей; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; тягачи; генераторы; техническая документация; запасные части; техническая поддержка правительства США и подрядчика; и другие связанные с этим элементы материально-технического обеспечения и сопровождения программы. Общая оценочная стоимость составляет 285 миллионов долларов США.

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"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-партнера, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Украина имеет насущную потребность в усилении своих возможностей для защиты от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защищать критически важную национальную инфраструктуру.

Сообщается, что основным подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense.

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Напомним, 18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Темы: СШАПВОпомощь Украинеоружие
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