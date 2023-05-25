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Главный конкурент Трампа рассказал, что будет делать с войной в Украине на посту президента США

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 15:34
Главный конкурент Трампа рассказал, что будет делать с войной в Украине на посту президента США
Рон Десантис. Иллюстративное фото из Википедии

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска втянутыми в российско-украинскую войну. 

Об этом Десантис сказал в первом после выдвижения своей кандидатуры на выборах интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Десантис отвечал на вопросы относительно своих действий по российско-украинской войне в первый день на посту. Он начал с того, что раскритиковал актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".

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"Мы должны вернуть наше войско к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", – сказал Десантис.

Во второй части ответа он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что американская армия не должна быть втянутой в войну. 

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны. – Ред.). Я бы не хотел видеть более широкой войны. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война. – Ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками втянутыми в войну в России или в Украине", – сказал губернатор Флориды.

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Накануне Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.

Больше о Десантисе читайте в статье: Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе

Темы: СШАУкраинаТрампвойна
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