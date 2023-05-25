Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный конкурент Трампа рассказал, что будет делать с войной в Украине на посту президента США

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 15:34
Главный конкурент Трампа рассказал, что будет делать с войной в Украине на посту президента США
Рон Десантис. Иллюстративное фото из Википедии

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска втянутыми в российско-украинскую войну. 

Об этом Десантис сказал в первом после выдвижения своей кандидатуры на выборах интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Десантис отвечал на вопросы относительно своих действий по российско-украинской войне в первый день на посту. Он начал с того, что раскритиковал актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало "политизированным", "там говорят о гендерной идеологии" и "о глобальном потеплении".

"Мы должны вернуть наше войско к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", – сказал Десантис.

Во второй части ответа он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что американская армия не должна быть втянутой в войну. 

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны. – Ред.). Я бы не хотел видеть более широкой войны. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война. – Ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками втянутыми в войну в России или в Украине", – сказал губернатор Флориды.

Накануне Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.

ВИДЕО ДНЯ

Больше о Десантисе читайте в статье: Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе

Темы: СШАУкраинаТрампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
США
Страны "Рамштайна" обязались предоставить Украине военную помощь на $65 млрд – Остин
Половина американцев продолжают поддерживать поставки оружия Украине
Госдеп отреагировал на встречу представительницы генсека ООН с детским обмудсменом РФ
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: