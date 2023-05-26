Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 18:20

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили санкции против молдавских физических лиц, причастных к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, в согласованный санкционный перечень вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, и еще пять, причастных к дестабилизации Молдовы.

"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – добавляет Джозвяк.

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

По данным СМИ, в этот перечень могут войти беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.

Читайте также: Антироссийская Молдова. Как Санду толкает страну в ЕС и ищет соратников в новом парламенте.

Темы: ЕСМолдовасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек

Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке" и войне в Украине

Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня

дополненоЗеленский провел Ставку: приняты решения о сроках движения войск

Рада сделала 8 мая Днем победы, будет выходной

фотоДвух парней, которые снимали работу ПВО в Киеве, доставили в полицию и передадут СБУ

Все новости...
ЕС
В конце июня Еврокомиссия отчитается о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии - журналист
ЕС допускает ограничения импорта из Украины после продления "экономического безвиза"
Зеленский о торговле с ЕС и ограничениях: Внутренняя политика не должна перекрывать общие цели
Последние новости
06:32
фото, видеоВ Москве беспилотник врезался в многоэтажку – росСМИ
05:44
Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек
05:05
фото, дополненоВ Киеве обломки попали в многоэтажку: погиб человек, трое – ранены
04:50
обновлено от 02:09В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице гремели взрывы
04:42
Премьер Нидерландов: Помочь Украине защититься – не выбор, это необходимо сделать
04:20
В Святошинском районе Киева обломки "приземлились" на территорию предприятия – КГВА
03:35
фото, обновлено от 02:59Атака на Киев: из-за попадания обломков загорелись частный дом и автомобили, пострадала женщина
01:45
Воздушные силы объяснили, как обнародование снимков обломков ракет вредит Украине
00:59
Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
00:28
Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
Все новости...
Реклама: