Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – СМИ

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили санкции против молдавских физических лиц, причастных к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, в согласованный санкционный перечень вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, и еще пять, причастных к дестабилизации Молдовы.

"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – добавляет Джозвяк.

