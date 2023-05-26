Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – СМИ

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили санкции против молдавских физических лиц, причастных к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, в согласованный санкционный перечень вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, и еще пять, причастных к дестабилизации Молдовы.

"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – добавляет Джозвяк.

EU ambassadors today gave green light to sanction 2ppl from #Moldova for undermining the territorial integrity of #Ukraine and another 5 ppl for destabilizing #Moldova - the first listings under this new sanctions regime. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

По данным СМИ, в этот перечень могут войти беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

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Напомним, Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.

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