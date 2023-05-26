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Посли ЄС схвалили санкції за дестабілізацію Молдови – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 18:20

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили санкції проти молдовських фізичних осіб, причетних до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.

"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

За даними ЗМІ, до цього переліку можуть увійти олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також.колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну. 

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Теми: ЄСМолдовасанкції
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