Посли ЄС схвалили санкції за дестабілізацію Молдови – ЗМІ

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили санкції проти молдовських фізичних осіб, причетних до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.

"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.

EU ambassadors today gave green light to sanction 2ppl from #Moldova for undermining the territorial integrity of #Ukraine and another 5 ppl for destabilizing #Moldova - the first listings under this new sanctions regime. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

За даними ЗМІ, до цього переліку можуть увійти олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також.колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

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Нагадаємо, Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.

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