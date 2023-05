Посли ЄС схвалили санкції за дестабілізацію Молдови – ЗМІ

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили санкції проти молдовських фізичних осіб, причетних до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.

"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.

EU ambassadors today gave green light to sanction 2ppl from #Moldova for undermining the territorial integrity of #Ukraine and another 5 ppl for destabilizing #Moldova - the first listings under this new sanctions regime. #Russia