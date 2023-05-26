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Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина

Алена МазуренкоПятница, 26 мая 2023, 20:21
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
ЛУИС ИНАСИО ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что отказался приехать в Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Источник: да Силва в Twitter

Прямая речь: "Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение поехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что пока не могу поехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем вести переговоры с обеими сторонами конфликта в поисках мира".

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Что было раньше: Да Силва заявил, что обсуждал с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

Что этому предшествовало: 

  • Луиса Инасиу Лулу да Силву неоднократно в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Он сделал это заявление на фоне визита главы российского МИД в Бразилию.
  • Белый дом резко раскритиковал Бразилию после заявления президента.
  • В начале апреля Силва предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну. МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.

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Темы: БразилияПутинРосcия
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