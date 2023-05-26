Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що відмовився приїхати в Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: да Сілва у Twitter

Пряма мова: "Я щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення поїхати на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі і відповів, що наразі не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії разом з Індією, Індонезією та Китаєм вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру".

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Що було раніше: Да Сілва заявив, що обговорював з Китаєм і Об'єднаними Арабськими Еміратами спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.

Що цьому передувало:

Луїса Інасіу Лулу да Сілву неодноразово звинувачували у надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зробив цю заяву на тлі візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова до Бразилії.

Білий дім різко розкритикував Бразилію після заяви президента Бразилії.

На початку квітня, Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну. МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.