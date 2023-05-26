Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що відмовився приїхати в Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Джерело: да Сілва у Twitter
Пряма мова: "Я щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення поїхати на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі і відповів, що наразі не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії разом з Індією, Індонезією та Китаєм вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру".
Що було раніше: Да Сілва заявив, що обговорював з Китаєм і Об'єднаними Арабськими Еміратами спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.
Що цьому передувало:
- Луїса Інасіу Лулу да Сілву неодноразово звинувачували у надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зробив цю заяву на тлі візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова до Бразилії.
- Білий дім різко розкритикував Бразилію після заяви президента Бразилії.
- На початку квітня, Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну. МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.