Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що відмовився приїхати в Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: да Сілва у Twitter

Пряма мова: "Я щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення поїхати на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі і відповів, що наразі не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії разом з Індією, Індонезією та Китаєм вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру".

Що було раніше: Да Сілва заявив, що обговорював з Китаєм і Об'єднаними Арабськими Еміратами спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.

Що цьому передувало: