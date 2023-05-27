За минувшие сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 26 мая между Силами обороны Украины и оккупантами произошло 25 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей – с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками). По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет из С-300/С-400. Второй раз ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер". Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка.

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Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа "Shahed" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк. Осуществил около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по районам Стрелечьего и Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Павловка, Волфино, Басовка, Запселье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Обстрелял населенные пункты Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и 2 – типа "Zala".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.