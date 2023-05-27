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Украинские защитники уничтожили за сутки 480 захватчиков

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 07:59
Украинские защитники уничтожили за сутки 480 захватчиков
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК рядом с уничтоженной техникой оккупанта. ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 480 захватчиков, 3 вражеских танка и 22 артиллерийские системы.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 206200 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 3799 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7442 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,
  • РСЗО – 572 (+2) ед,
  • средств ПВО – 329 (+1) ед,
  • самолетов – 310 (+0) ед,
  • вертолетов – 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
  • крылатых ракет – 1025 (+10),
  • кораблей / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники – 6172 (+11) ед,
  • специальной техники – 449 (+3).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силыРосcиявойна
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