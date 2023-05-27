Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 200 российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов.

Источник: указ Зеленского

Детали: Зеленский ввел санкции против 51 россиянина, среди них ученые и генеральные директора заводов.

Кроме физических лиц, санкции расширены в отношении 220 юридических лиц, связанных с Россией.

В список попали структуры МТС и РЖД, а также белорусские компании - в частности Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С.И. Вавилова, "Витебский завод радиодеталей "Монолит", "Оршанский авиаремонтный завод".

Российские заводы также уже под санкциями, среди которых Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский Радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и др.