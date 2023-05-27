Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против более 200 российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов.

Источник: указ Зеленского

Детали: Зеленский ввел санкции против 51 россиянина, среди них ученые и генеральные директора заводов.

Реклама:

Кроме физических лиц, санкции расширены в отношении 220 юридических лиц, связанных с Россией.

В список попали структуры МТС и РЖД, а также белорусские компании - в частности Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С.И. Вавилова, "Витебский завод радиодеталей "Монолит", "Оршанский авиаремонтный завод".

Российские заводы также уже под санкциями, среди которых Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский Радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и др.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: санкцииЗеленскийуказывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
санкции
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: