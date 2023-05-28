Враг сосредотачивается на захвате Луганской и Донецкой областей – сводка

По данным Генштаба, россияне не оставляют попыток оккупировать территории Луганской и Донецкой областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку".

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Детали: Всего за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 2 из которых ЗКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение минувших суток нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Железный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Катериновка, Ободы, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку Масютовки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 14 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам Червоногт Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Украинскими защитниками за прошедшие сутки было уничтожено 3 вражеских БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.