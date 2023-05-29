Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган о победе на выборах: "Все 85 миллионов человек выиграли"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 03:20
Эрдоган о победе на выборах: Все 85 миллионов человек выиграли
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из Facebook

В речи после объявления результатов второго тура в Турции и победы президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "демократия является победителем", и призвал объединиться вокруг национальных целей и мечтаний.

Источник: Эрдоган, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша демократия является победителем... Все 85 миллионов человек выиграли. Согласно ответственности, возложенной на нас нашей нацией, мы не гневаемся ни на кого.

Теперь пришло время отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний".

"Хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые отстояли свою волю дома и за рубежом, независимо от того, какую партию или кандидата выбрали 14 или 28 мая".

Детали: Эрдоган заверил, что в дальнейшем энергия будет направлена на служение и отдельные усилия в восстановлении после землетрясений, противодействие инфляции, экономические ситуации и другие вопросы.

По результатам открытия 99,9% избирательных урн действующий президент набрал 52,16%, лидер оппозиции – 47,84%.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЭрдоганТурциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Эрдоган
Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Эрдоган выиграл выборы в Турции – агентства
Эрдоган лидирует на выборах в Турции – предварительный результат
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: