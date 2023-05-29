Эрдоган о победе на выборах: "Все 85 миллионов человек выиграли"

В речи после объявления результатов второго тура в Турции и победы президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "демократия является победителем", и призвал объединиться вокруг национальных целей и мечтаний.

Источник: Эрдоган, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша демократия является победителем... Все 85 миллионов человек выиграли. Согласно ответственности, возложенной на нас нашей нацией, мы не гневаемся ни на кого.

Теперь пришло время отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний".

"Хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые отстояли свою волю дома и за рубежом, независимо от того, какую партию или кандидата выбрали 14 или 28 мая".

Детали: Эрдоган заверил, что в дальнейшем энергия будет направлена на служение и отдельные усилия в восстановлении после землетрясений, противодействие инфляции, экономические ситуации и другие вопросы.

По результатам открытия 99,9% избирательных урн действующий президент набрал 52,16%, лидер оппозиции – 47,84%.