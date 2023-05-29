Силы обороны поразили 6 пунктов управления и артиллерийское подразделение врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники ударили с неба и земли по 18 районам сосредоточения россиян, поразили 6 их пунктов управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции и другие важные объекты.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удары "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

В общем, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА Shahed. 58 "Шахедов" уничтожено защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Кондратовка, Басовка, Могрца, Мирополье, Славгород Сумской области и Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Галагановка, Муравьи, Ходино Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Ходино, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спирного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время вражеским обстрелам подверглась также Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Силами обороны в течение минувших суток был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.