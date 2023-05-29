Силы обороны поразили 6 пунктов управления и артиллерийское подразделение врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники ударили с неба и земли по 18 районам сосредоточения россиян, поразили 6 их пунктов управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции и другие важные объекты.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удары "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

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В общем, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА Shahed. 58 "Шахедов" уничтожено защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Кондратовка, Басовка, Могрца, Мирополье, Славгород Сумской области и Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Галагановка, Муравьи, Ходино Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Ходино, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спирного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время вражеским обстрелам подверглась также Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Силами обороны в течение минувших суток был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.