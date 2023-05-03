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Силы ПВО сбили все беспилотники, которые ночью атаковали Киев

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 06:29
Силы ПВО сбили все беспилотники, которые ночью атаковали Киев
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

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Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется".

Детали: Глава КГВА сообщил, что за последние 6 дней это была уже третья воздушная атака врага, для которой он традиционно использовал иранские БПЛА "Shahed".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 3 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
  • Во многих областях работала ПВО, в Запорожье и Днепре прогремели взрывы.

Темы: ПВОКиевбеспилотники
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