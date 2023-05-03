Силы ПВО сбили все беспилотники, которые ночью атаковали Киев
Среда, 3 мая 2023, 06:29
Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.
Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется".
Детали: Глава КГВА сообщил, что за последние 6 дней это была уже третья воздушная атака врага, для которой он традиционно использовал иранские БПЛА "Shahed".
Что этому предшествовало:
- Ночью 3 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
- Во многих областях работала ПВО, в Запорожье и Днепре прогремели взрывы.
ВИДЕО ДНЯ