Силы ПВО сбили все беспилотники, которые ночью атаковали Киев

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

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Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется".

Детали: Глава КГВА сообщил, что за последние 6 дней это была уже третья воздушная атака врага, для которой он традиционно использовал иранские БПЛА "Shahed".

Что этому предшествовало:

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