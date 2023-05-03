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"Бавовна" в Крыму: напуганные оккупанты перегоняют флот в РФ – ГУР

Евгений КизиловСреда, 3 мая 2023, 12:22
Бавовна в Крыму: напуганные оккупанты перегоняют флот в РФ – ГУР
Getty Images

Оккупанты переместили большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в частности в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения в оккупированном Крыму.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Киев", ГУР в Telegram

Прямая речь: "Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак против этой инфраструктуры".

Детали: По словам Скибицкого, тем временем на территории Крыма укрепляет свои возможности украинское движение сопротивления. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление.

Также представитель военной разведки отметил, что до осени 2022 года российские оккупанты не уделяли особого внимания обороне Крыма. Однако после успеха украинской армии на Харьковщине, Херсонщине, а дальше - удары по военным объектам и действия движения сопротивления на территории оккупированного полуострова заставили захватчиков "взяться за голову": возводить укрепления, укреплять побережье и тому подобное.

Скибицкий отметил, что деоккупация Крыма будет зависеть от того, как будет спланирована украинская операция по освобождению полуострова и какое будет моральное состояние российских военных. "Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен "жест доброй воли". Но это не будет очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца", - подчеркнул разведчик.

Он добавил, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне также в Мариуполе. Они активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в частности портовую.

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Напомним: В последнее время участилась "бавовна" в оккупированном Крыму. В частности, взрывы прогремели 1 мая на западе полуострова. Оккупанты сказали, что это их ПВО сбила беспилотники.

2 мая взрыв произошел на базе российских пограничных войск под Симферополем. Детали выясняются.

Темы: КрымфлотРосcиядеоккупация
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