Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона – Прокудин
В среду днем российские захватчики обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Один человек погиб, еще трое раненых.
Источник: председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских - ранены".
Детали: По словам главы ОГА, также была повреждена карета скорой помощи. Медики, к счастью, не пострадали.
На месте работают спасательные службы.
Дополнено: Позже в "Укрзализныце" добавили, что было попадание в пассажирский вагон на станции "Херсон", ранен проводник, ему оказывается помощь.
На момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии.
Сейчас поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут.
Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции "Николаев".
Что предшествовало: Около 11:00 среды российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.
Также в среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.