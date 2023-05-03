Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона – Прокудин

В среду днем российские захватчики обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Один человек погиб, еще трое раненых.

Источник: председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских - ранены".

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Детали: По словам главы ОГА, также была повреждена карета скорой помощи. Медики, к счастью, не пострадали.

На месте работают спасательные службы.

Дополнено: Позже в "Укрзализныце" добавили, что было попадание в пассажирский вагон на станции "Херсон", ранен проводник, ему оказывается помощь.

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На момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии.

Сейчас поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут.

Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции "Николаев".

Что предшествовало: Около 11:00 среды российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона - три человека погибли, пятеро получили ранения.

Также в среду днем российские войска обстреляли из РСЗО Степановку Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли трое сотрудников облэнерго.