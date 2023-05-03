США выясняют детали вероятной атаки беспилотника на Кремль – CNN

США собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

Об этом в комментарии CNN заявил неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, Соединенные Штаты не были предупреждены о вероятной атаке беспилотника на Кремль.

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"Что бы ни произошло, заблаговременного предупреждения не было", – сказал чиновник, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России"

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.