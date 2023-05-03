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Блинкен прокомментировал вероятную атаку беспилотника на Кремль

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 18:12
Блинкен прокомментировал вероятную атаку беспилотника на Кремль
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц о якобы атаке беспилотника на Кремль.

Об этом сообщает New York Times, пишет "Европейская правда".

Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения о вероятной атаке на Кремль.

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"Я воспринимал бы все, что исходит из Кремля, с очень большой осторожностью", – сказал госсекретарь.

Когда его спросили о позиции США относительно любых возможных атак Украины на Россию, он ответил: "Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя".

Ранее СМИ сообщили, что США собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

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По словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты не были предупреждены о вероятной атаке беспилотника на Кремль.

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России"

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Темы: войнаРосcия
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