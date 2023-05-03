Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен прокомментировал вероятную атаку беспилотника на Кремль

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 18:12
Блинкен прокомментировал вероятную атаку беспилотника на Кремль
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц о якобы атаке беспилотника на Кремль.

Об этом сообщает New York Times, пишет "Европейская правда".

Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения о вероятной атаке на Кремль.

"Я воспринимал бы все, что исходит из Кремля, с очень большой осторожностью", – сказал госсекретарь.

Когда его спросили о позиции США относительно любых возможных атак Украины на Россию, он ответил: "Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя".

Ранее СМИ сообщили, что США собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

По словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты не были предупреждены о вероятной атаке беспилотника на Кремль.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России"

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
война
Оккупанты идут в атаку на 4 направлениях, за сутки отбито 30 штурмов, в Бахмуте бои - Генштаб
Российские депутаты уже призывают пустить ракеты по резиденции Зеленского
Зеленский: Мы не атаковали Путина, оставим трибуналу
Последние новости
06:56
За ночь ПВО сбила над Киевом более 30 вражеских беспилотников
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
Все новости...
Реклама: