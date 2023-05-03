Оккупанты идут в атаку на 4 направлениях, за сутки отбито 30 штурмов, в Бахмуте бои - Генштаб

Оккупанты концентрируют наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток защитники отбили около 30 атак, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка личного состава российских территориальных войск.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах российской федерации. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запселье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли Времовку, Новоселку и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку на Днепропетровщине; Антоновку и город Херсон.

В целом, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и в дальнейшем цинично использует местное население. В населенных пунктах Каховского района российские захватчики между частных домов местных жителей размещают свои подразделения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 5 разведывательных БпЛА различных типов и один барражирующий боеприпас "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.