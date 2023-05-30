Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во вторник анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

Крозетто обсудил вопрос военной помощи Украине во время слушаний в парламентском комитете по вопросам контроля за спецслужбами. При этом содержание его выступления – как и то, какое именно оружие Киев получит от Рима, – засекречено.

Издание Il Messaggero накануне писало, что в новый пакет военной помощи Украине – уже седьмой по счету – могут войти зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T и другие системы противовоздушной обороны.

Напомним, комплекс SAMP/T вошел в последний, шестой пакет военной помощи Италии Украине вместе с дополнительными системами ПВО кроме комплексов SAMP/T-MAMBA, которые она планирует передать вместе с Францией.

Как сообщалось, в марте Италия провела обучение 20 украинских военнослужащих по использованию SAMP/T на базе Санта-Барбара в Сабаудии, что в провинции Латина к югу от Рима.