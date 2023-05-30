Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Антиукраинская резолюция профсоюза университетов Британии вызвала скандал

"Европейская правда"Вторник, 30 мая 2023, 18:31

Профсоюз работников университетов и колледжей Великобритании (UCU), который объединяет более 120 тысяч педагогов, попал в скандал после того, как поддержал резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине и "остановить расширение НАТО".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В повестке дня съезда UCU, который проходил с 27 по 29 мая, содержались два пункта, связанные с Украиной. Первый, предложенный Университетом Брайтона, что в Англии, называется "Остановите войну в Украине для немедленного мира" (Stop the War in Ukraine – peace now).

Реклама:

Резолюция утверждает, что в Украине продолжается война "российского и американского империализма", а президент Владимир Зеленский хочет превратить Киев в "вооруженный, нелиберальный форпост американского империализма".

"Мы должны сказать: "российские войска – прочь, эскалации и расширению НАТО – нет", – говорится в принятом документе, где от имени UCU содержится призыв к британскому правительству "прекратить предоставлять Украине оружие".

Представители Лидского университета, как следует из повестки дня, предлагали скорректировать текст документа, убрав оттуда формулировку о прекращении военной помощи Украине и подчеркнуть, что призывы к миру должны быть приемлемы для нее. Но эти правки отклонили.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что "антивоенная" резолюция была принята с незначительным перевесом в 130 голосов против 121, еще 37 делегатов на съезде воздержались во время голосования.

Ее публично продвигала организация Stop the War, которая в 2014 году фактически поддержала аннексию Россией Крыма. А бывший председатель и нынешний вице-президент STW Эндрю Мюррей в 2018 году попал в список лиц нон грата в Украине как лицо, которое "принадлежит к глобальной пропагандистской сети Путина, продвигает российскую ложь, в частности по Крыму и войне на Донбассе".

UCU принял еще одну резолюцию по войне в Украине под названием "Солидарность с Украиной: поддержка образовательной и гуманитарной работы" (Solidarity with Ukraine: supporting education and humanitarian work).

В ней прямо осуждается вторжение России в Украину без упоминаний о военной помощи, в то же время приветствуется "смелая работа российских антивоенных активистов", осуждаются "все проявления империализма" без конкретики и содержится призыв поддержать российских педагогов, выступающих против войны.

Многие члены профсоюза публично выступили против принятых на съезде решений. Некоторые из них – например чешско-британский историк Анна Гайкова, – заявили, что рассматривают возможность выйти из UCU в знак бойкота. В ответ их начали травить в соцсетях, обвиняя в антисемитизме.

Генеральный секретарь UCU Джо Грейди заявила, что лично не согласна с содержанием "антивоенной" резолюции съезда профсоюза "и знает, что многие члены UCU так же не согласны".

Представитель профсоюза в комментарии СМИ добавил, что UCU "выступает категорически против агрессивной войны Путина против Украины и стремится к мирному решению, которое полностью признает право Украины на самоопределение".

Читайте также: За Кремль и за мир. Почему западные эксперты и ученые до сих пор часто поддерживают идеи РФ.

Темы: ВеликобританияУкраинаскандалобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Все новости...
Великобритания
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: