Антиукраїнська резолюція профспілки університетів Британії викликала скандал

Профспілка працівників університетів і коледжів Великої Британії (UCU), яка об’єднує понад 120 тисяч освітян, потрапила у скандал після того, як підтримала резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні та "зупинити розширення НАТО".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У порядку денному з’їзду UCU, який тривав із 27 по 29 травня, містились два пункти, пов’язані з Україною. Перший, запропонований Університетом Брайтона, що в Англії, має назву "Зупиніть війну в Україні для негайного миру" (Stop the War in Ukraine – peace now).

Резолюція стверджує, що в Україні триває війна "російського та американського імперіалізму", а президент Володимир Зеленський хоче перетворити Київ на "озброєний, неліберальний форпост американського імперіалізму".

"Ми маємо сказати: "російські війська – геть, ескалації та розширенню НАТО – ні", – йдеться в ухваленому документі, де від імені UCU міститься заклик до британського уряду "припинити надавати Україні зброю".

Представники Лідського університету, як випливає з порядку денного, пропонували скоректувати текст документа, прибравши звідти формулювання про припинення військової допомоги Україні та підкреслити, що заклики до миру повинні бути прийнятні для неї. Та ці правки відхилили.

Зазначимо, що "антивоєнна" резолюція була ухвалена з незначною перевагою у 130 голосів проти 121, ще 37 делегатів на з’їзді утримались під час голосування.

Її публічно просувала організація Stop the War, яка у 2014 році фактично підтримала анексію Росією Криму. А колишній голова і нинішній віцепрезидент STW Ендрю Мюррей у 2018 році потрапив до списку осіб нон грата в Україні як особа, що "належить до глобальної пропагандистської мережі Путіна, просуває російську брехню, зокрема щодо Криму та війни на Донбасі".

UCU ухвалив ще одну резолюцію щодо війни в Україні під назвою "Солідарність із Україною: підтримка освітньої та гуманітарної роботи" (Solidarity with Ukraine: supporting education and humanitarian work).

У ній прямо засуджується вторгнення Росії в Україну без згадок про військову допомогу, водночас вітається "смілива робота російських антивоєнних активістів", засуджуються "всі вияви імперіалізму" без конкретики й міститься заклик підтримати російських освітян, що виступають проти війни.

Багато членів профспілки публічно виступили проти ухвалених на з’їзді рішень. Деякі з них – наприклад чесько-британська історикиня Анна Гайкова, – заявили, що розглядають можливість вийти з UCU на знак бойкоту. У відповідь їх почали цькувати в соцмережах, звинувачуючи в антисемітизмі.

Генеральна секретарка UCU Джо Грейді заявила, що особисто не згодна зі змістом "антивоєнної" резолюції з’їзду профспілки "і знає, що багато членів UCU так само не згодні".

Представник профспілки у коментарі ЗМІ додав, що UCU "виступає категорично проти агресивної війни Путіна проти України і прагне мирного вирішення, яке повністю визнає право України на самовизначення".

