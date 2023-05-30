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Антиукраїнська резолюція профспілки університетів Британії викликала скандал

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 18:31

Профспілка працівників університетів і коледжів Великої Британії (UCU), яка об’єднує понад 120 тисяч освітян, потрапила у скандал після того, як підтримала резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні та "зупинити розширення НАТО".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У порядку денному з’їзду UCU, який тривав із 27 по 29 травня, містились два пункти, пов’язані з Україною. Перший, запропонований Університетом Брайтона, що в Англії, має назву "Зупиніть війну в Україні для негайного миру" (Stop the War in Ukraine – peace now).

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Резолюція стверджує, що в Україні триває війна "російського та американського імперіалізму", а президент Володимир Зеленський хоче перетворити Київ на "озброєний, неліберальний форпост американського імперіалізму".

"Ми маємо сказати: "російські війська – геть, ескалації та розширенню НАТО – ні", – йдеться в ухваленому документі, де від імені UCU міститься заклик до британського уряду "припинити надавати Україні зброю".

Представники Лідського університету, як випливає з порядку денного, пропонували скоректувати текст документа, прибравши звідти формулювання про припинення військової допомоги Україні та підкреслити, що заклики до миру повинні бути прийнятні для неї. Та ці правки відхилили.

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Зазначимо, що "антивоєнна" резолюція була ухвалена з незначною перевагою у 130 голосів проти 121, ще 37 делегатів на з’їзді утримались під час голосування.

Її публічно просувала організація Stop the War, яка у 2014 році фактично підтримала анексію Росією Криму. А колишній голова і нинішній віцепрезидент STW Ендрю Мюррей у 2018 році потрапив до списку осіб нон грата в Україні як особа, що "належить до глобальної пропагандистської мережі Путіна, просуває російську брехню, зокрема щодо Криму та війни на Донбасі".

UCU ухвалив ще одну резолюцію щодо війни в Україні під назвою "Солідарність із Україною: підтримка освітньої та гуманітарної роботи" (Solidarity with Ukraine: supporting education and humanitarian work).

У ній прямо засуджується вторгнення Росії в Україну без згадок про військову допомогу, водночас вітається "смілива робота російських антивоєнних активістів", засуджуються "всі вияви імперіалізму" без конкретики й міститься заклик підтримати російських освітян, що виступають проти війни.

Багато членів профспілки публічно виступили проти ухвалених на з’їзді рішень. Деякі з них – наприклад чесько-британська історикиня Анна Гайкова, – заявили, що розглядають можливість вийти з UCU на знак бойкоту. У відповідь їх почали цькувати в соцмережах, звинувачуючи в антисемітизмі.

Генеральна секретарка UCU Джо Грейді заявила, що особисто не згодна зі змістом "антивоєнної" резолюції з’їзду профспілки "і знає, що багато членів UCU так само не згодні".

Представник профспілки у коментарі ЗМІ додав, що UCU "виступає категорично проти агресивної війни Путіна проти України і прагне мирного вирішення, яке повністю визнає право України на самовизначення".

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Теми: Велика БританіяУкраїнаскандалосвіта
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