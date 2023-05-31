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США и Китай поспорили из-за воздушного инцидента над Южнокитайским морем

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 18:52
США и Китай поспорили из-за воздушного инцидента над Южнокитайским морем
Скриншот из видео

Соединенные Штаты обвинили Китай в создании опасной ситуации из-за близкого пролета китайского истребителя возле американского разведывательного самолета над Южнокитайским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, 26 мая пилот истребителя J-16 КНР "совершил неоправданно агрессивный маневр во время перехвата самолета ВВС США RC-135".

"Пилот КНР пролетел прямо перед носом RC-135, заставив американский самолет пролететь из-за турбулентности его следа", – говорится в сообщении, где подчеркивается, что США осуществляли безопасные и плановые операции над Южнокитайским морем "в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом".

В среду Народно-освободительная армия Китая со своей стороны обвинила США в "провокации", утверждая, что американский самолет "намеренно" вторгся в зону их военных учений, чем "подорвал региональный мир и стабильность".

"Мы торжественно призываем американскую сторону эффективно сдерживать передовые силы на море и в воздухе, строго соблюдать соответствующее международное право и соответствующие соглашения и договоренности, а также предотвращать несчастные случаи на море и в воздухе", – говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

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Китай считает всю акваторию Южнокитайского моря своей территорией, против чего выступают Вьетнам, Филиппины и другие страны региона. Пекин начал масштабную кампанию по мелиорации, строя взлетно-посадочные полосы и базы на спорных рифах и атоллах.

Между американскими и китайскими самолетами время от времени происходят подобные столкновения. Самый известный случай произошел в 2001 году, когда самолет ВМС США EP-3 столкнулся в воздухе с китайским истребителем.

Китайский самолет разбился, а его пилота так и не нашли, тогда как EP-3 приземлился на китайском острове Хайнань. 24 членов его экипажа задержали на десять дней, но после переговоров Пекина и Вашингтона освободили.

Темы: СШАКитайавиа
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