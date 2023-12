США и Китай поспорили из-за воздушного инцидента над Южнокитайским морем

Соединенные Штаты обвинили Китай в создании опасной ситуации из-за близкого пролета китайского истребителя возле американского разведывательного самолета над Южнокитайским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, 26 мая пилот истребителя J-16 КНР "совершил неоправданно агрессивный маневр во время перехвата самолета ВВС США RC-135".

"Пилот КНР пролетел прямо перед носом RC-135, заставив американский самолет пролететь из-за турбулентности его следа", – говорится в сообщении, где подчеркивается, что США осуществляли безопасные и плановые операции над Южнокитайским морем "в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом".

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read more⬇️