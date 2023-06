США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем

Сполучені Штати звинуватили Китай у створенні небезпечної ситуації через близький проліт китайського винищувача біля американського розвідувального літака над Південнокитайським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявило у вівторок Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США, 26 травня пілот винищувача J-16 КНР "здійснив невиправдано агресивний маневр під час перехоплення літака ВПС США RC-135".

"Пілот КНР пролетів просто перед носом RC-135, змусивши американський літак пролетіти через турбулентність його сліду", – йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що США здійснювали безпечні та планові операції над Південнокитайським морем "у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



