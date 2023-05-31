Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 18:52
США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем
Скриншот з відео

Сполучені Штати звинуватили Китай у створенні небезпечної ситуації через близький проліт китайського винищувача біля американського розвідувального літака над Південнокитайським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявило у вівторок Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США, 26 травня пілот винищувача J-16 КНР "здійснив невиправдано агресивний маневр під час перехоплення літака ВПС США RC-135".

"Пілот КНР пролетів просто перед носом RC-135, змусивши американський літак пролетіти через турбулентність його сліду", – йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що США здійснювали безпечні та планові операції над Південнокитайським морем "у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

У середу Народно-визвольна армія Китаю зі свого боку звинуватила США у "провокації", стверджуючи, що американський літак "навмисно" вторгся в зону їхніх військових навчань, чим "підірвав регіональний мир і стабільність".

"Ми урочисто закликаємо американську сторону ефективно стримувати передові сили на морі і в повітрі, суворо дотримуватися відповідного міжнародного права і відповідних угод і домовленостей, а також запобігати нещасним випадкам на морі і в повітрі", – йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

Китай вважає всю акваторію Південнокитайського моря своєю територією, проти чого виступають В'єтнам, Філіппіни та іншими країни регіону. Натомість Пекін розпочав масштабну кампанію з меліорації, будуючи злітно-посадкові смуги й бази на спірних рифах і атолах.

Між американськими та китайськими літаками час від часу відбуваються подібні зіткнення. Найвідоміший випадок стався у 2001 році, коли літак ВМС США EP-3 зіткнувся в повітрі з китайським винищувачем.

Китайський літак розбився, а його пілота так і не знайшли, тоді як EP-3 приземлився на китайському острові Хайнань. 24 членів його екіпажу затримали на десять днів, але після переговорів Пекіна й Вашингтона звільнили.

Теми: СШАКитайавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами

Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою "Шлях"

Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

За підривом колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ – джерело

Усі новини...
США
В американському штаті Міннесота дозволили вирощувати та зберігати марихуану
Україна отримала чергові 1,25 мільярда доларів від США через Світовий банк
Угода про збільшення ліміту держборгу США не вплине на допомогу Україні - Bloomberg
Останні новини
22:29
"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки
22:04
оновлено, фотоРосіяни вдарили по передмістю Дніпра: 6 постраждалих, серед них дитина, під завалами люди
21:37
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
21:07
Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами
20:26
Туреччина на прохання НАТО направить до Косова миротворців
19:56
В Угорщині після демаршу Києва виправили ролик з "російським" Кримом, але старе відео не змінили
19:37
фото, відеоУ Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет
19:30
Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України
19:24
фотоУ Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер
19:15
В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб
Усі новини...
Реклама: