На Кубани из-за попадания беспилотника загорелся нефтезавод
В Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.
Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы, губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в Telegram
Дословно: "На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода".
Детали: Позже губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.
По словам Кондратьева, на месте пожара работают 48 спасателей и 16 единиц техники, населению поселка, где находится завод, ничего не угрожает.
По предварительной информации российского чиновника, пострадавших нет.
Он также сообщил, что пожар локализован на площади 400 кв. м.
Дополнено в 05:40. Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован, пишет "ТАСС" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю РФ.
Этому этому предшествовало:
- В поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, в ночь на 3 мая загорелась нефтебаза.
- 29 апреля в Севастополе (Крым) в Казачьей бухте на нефтебазе вспыхнул пожар из-за попадания беспилотника.