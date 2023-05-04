На Кубани из-за попадания беспилотника загорелся нефтезавод

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Фото из Telegram Кондратьева

В Кранодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы, губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в Telegram

Дословно: "На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода".

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Детали: Позже губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По словам Кондратьева, на месте пожара работают 48 спасателей и 16 единиц техники, населению поселка, где находится завод, ничего не угрожает.

По предварительной информации российского чиновника, пострадавших нет.

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Он также сообщил, что пожар локализован на площади 400 кв. м.

Дополнено в 05:40. Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован, пишет "ТАСС" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю РФ.

Этому этому предшествовало: