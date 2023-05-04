Защитники уничтожили над Одессой 12 "Шахедов"

Обломок сбитого над Одессой дрона. Фото из Facebook ОК "Юг"

Украинские Силы обороны сбили 12 из 15 ударных дронов "Шахед", которые ночью 4 мая атаковали Одессу.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "На Одессу ночью враг направил 15 "Shahed-131/136".

12 беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп".

Детали: Сообщается, что 3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар, который вспыхнул в результате попадания дронов, ликвидирован. Люди не пострадали.

На беспилотниках, которые атаковали Одессу, оккупанты написали "За Москву" и "За Кремль".

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