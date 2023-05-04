Ночная атака дронов на Киев: повреждены машины и дороги − КГВА
Четверг, 4 мая 2023, 08:54
В результате ночной атаки беспилотников на Киев обломками сбитых дронов повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате сбивания вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки.
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В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие".
Детали: Он добавил, что информации о пострадавших гражданах нет. Данные уточняются.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Попко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники и ракеты, которые этой ночью атаковали Киев.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские защитники этой ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, в общем враг использовал для атак до 24 "Шахедов".