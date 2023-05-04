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Ночная атака дронов на Киев: повреждены машины и дороги − КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 08:54
Ночная атака дронов на Киев: повреждены машины и дороги − КГВА
Надпись на российском дроне, которым ночью 4 мая оккупанты атаковали Украину. Фото из Facebook OK "Юг"

В результате ночной атаки беспилотников на Киев обломками сбитых дронов повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате сбивания вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки.

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В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие".

Детали: Он добавил, что информации о пострадавших гражданах нет. Данные уточняются.

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Темы: Киевбеспилотники
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