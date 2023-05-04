Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночная атака дронов на Киев: повреждены машины и дороги − КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 08:54
Ночная атака дронов на Киев: повреждены машины и дороги − КГВА
Надпись на российском дроне, которым ночью 4 мая оккупанты атаковали Украину. Фото из Facebook OK "Юг"

В результате ночной атаки беспилотников на Киев обломками сбитых дронов повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате сбивания вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки.

В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие".

Детали: Он добавил, что информации о пострадавших гражданах нет. Данные уточняются.

Предыстория: 

Темы: Киевбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Киев
Силы ПВО сбили все беспилотники и ракеты, которые ночью атаковали Киев
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
В Киеве начали испытывать израильскую систему оповещения о ракетной угрозе – посол
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: