Украинские защитники сбили ночью 18 "Шахедов"

ОБЛОМОК СБИТОГО НАД ОДЕССОЙ ДРОНА. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОК "ЮГ"

Украинские защитники этой ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, в общем враг использовал для атак до 24 "Шахедов".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью 4 мая враг снова атаковал "Шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря).

Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131".

На этот раз силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА".

Детали: Отмечается, что боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

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