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Украинские защитники сбили ночью 18 "Шахедов"

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 07:35
Украинские защитники сбили ночью 18 Шахедов
ОБЛОМОК СБИТОГО НАД ОДЕССОЙ ДРОНА. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОК "ЮГ"

Украинские защитники этой ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, в общем враг использовал для атак до 24 "Шахедов".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью 4 мая враг снова атаковал "Шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря).

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Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131".

На этот раз силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА".

Детали: Отмечается, что боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".

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Что этому предшествовало:

  • В Киеве и ряде областей Украины ночью 4 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
  • Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники и ракеты, которые этой ночью атаковали Киев.
  • Украинские Силы обороны сбили 12 из 15 ударных дронов "Шахед", которые ночью 4 мая атаковали Одессу.

Темы: ПВОбеспилотникиРосcия
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