Украинские защитники сбили ночью 18 "Шахедов"
Украинские защитники этой ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, в общем враг использовал для атак до 24 "Шахедов".
Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Telegram
Дословно: "Ночью 4 мая враг снова атаковал "Шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря).
Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131".
На этот раз силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БпЛА".
Детали: Отмечается, что боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр".
Что этому предшествовало:
- В Киеве и ряде областей Украины ночью 4 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
- Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники и ракеты, которые этой ночью атаковали Киев.
- Украинские Силы обороны сбили 12 из 15 ударных дронов "Шахед", которые ночью 4 мая атаковали Одессу.