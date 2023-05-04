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Полицейские показали обломки воздушных целей в Киеве

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 10:34
Полицейские показали обломки воздушных целей в Киеве
Фото: патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева показала обломки сбитых воздушных целей над столицей.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Детали: Патрульные сообщили, что получали многочисленные сообщения о падении обломков ночью и утром. Прибыв, инспекторы, обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников. 

Дословно: "Эти фотографии – наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

 
 
 
 
 

Предыстория:

Темы: полициябеспилотникиКиев
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