Полицейские показали обломки воздушных целей в Киеве

Патрульная полиция Киева показала обломки сбитых воздушных целей над столицей.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Детали: Патрульные сообщили, что получали многочисленные сообщения о падении обломков ночью и утром. Прибыв, инспекторы, обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Реклама:

Дословно: "Эти фотографии – наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Предыстория:

Ранее глава Киевской городской военной администрации сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники и ракеты, которые этой ночью атаковали Киев.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские защитники этой ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, в общем враг использовал для атак до 24 "Шахеды".