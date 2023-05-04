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СБУ задержала "крота" РФ, который шпионил за боевой авиацией ВСУ

Алена МазуренкоЧетверг, 4 мая 2023, 13:02
СБУ задержала крота РФ, который шпионил за боевой авиацией ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала вражеского информатора, который шпионил за боевой авиацией ВСУ.

Источник: Служба безопасностиспециализированная прокуратура в сфере обороны южного округа

Дословно: "Злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова.

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Там он получил паспорт гражданина РФ и добровольно стал на воинский учет страны-агрессора.

Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" о негласном сотрудничестве.

По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

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На территории южного региона он должен был собирать разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск".

Детали: Сообщается, что для этого в 2022 году он мобилизовался в ВСУ.

Он стал военнослужащим одной из воинских частей ВСУ, командиром отделения.

 

Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, злоумышленник шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны нашего государства.

Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали его во время выполнения вражеского задания.

По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, которая проживает в Крыму и находится в поле зрения российской спецслужбы.

Для коммуникации использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Темы: СБУшпионажРосcиявойна
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