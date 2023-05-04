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Директор ЦРУ провел закрытый брифинг после атаки дрона на Кремль

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 13:33

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел закрытый брифинг для американских сенаторов по поводу атаки дрона на Кремль.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, сообщает CNN.

"У нас все еще немного информации. Но по крайней мере, до этого момента мы не видим признаков, что эта атака организована украинцами", – заявил Уорнер по итогам брифинга.

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Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте этой атаки, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".

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Темы: Росcия
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